В Пензенской области объявили ракетную опасность

В Пензенской области введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Для оповещения населения задействованы сирены, смс-рассылка, телевидение и официальные каналы связи. Жителям необходимо укрыться в зданиях, отойти от окон и не пользоваться лифтом. Находящимся на улице следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до получения сообщений об отбое ракетной опасности. Для вызова экстренных служб звонить по телефону 112.

Ранее, около 19:00, в регионе объявили беспилотную опасность. В Пензе включили сирены в 22:19 мск.

Укрытия можно найти по ссылке.

Нина Шевченко