В Пензенской области объявили ракетную опасность
В Пензенской области введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА Общественное мнение
Для оповещения населения задействованы сирены, смс-рассылка, телевидение и официальные каналы связи. Жителям необходимо укрыться в зданиях, отойти от окон и не пользоваться лифтом. Находящимся на улице следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до получения сообщений об отбое ракетной опасности. Для вызова экстренных служб звонить по телефону 112.
Ранее, около 19:00, в регионе объявили беспилотную опасность. В Пензе включили сирены в 22:19 мск.
Укрытия можно найти по ссылке.