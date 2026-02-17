В Саратовской области без торгов начнут отдавать земли под турбазы

В Саратовской области планируют внести изменения в закон «О земле», позволяющие отдавать земельные участки в аренду без торгов для строительства объектов социального обслуживания граждан. Инициатива была обсуждена на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Поправки, инициированные губернатором, расширяют перечень объектов, для которых возможно безторговое предоставление земли. Ранее такая практика применялась для учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и экологического туризма. Теперь предлагается включить в список объекты социального обслуживания, что, по мнению министра-председателя комитета по управлению имуществом Екатерины Лавренко, ускорит реализацию проектов и улучшит социальную инфраструктуру региона.

Депутаты выразили обеспокоенность возможным злоупотреблением законодательной лазейки. Владимир Есипов (КПРФ) отметил, что под видом строительства социальных объектов могут быть застроены берега Волги, что приведет к утрате доступа местных жителей к природным ресурсам. Он привел пример с паями, когда сельчане остались без земли после массовой продажи.

Председатель комитета Антонина Галяшкина («Единая Россия») пояснила, что в законе уже содержатся положения о туристических базах, и изменения касаются только формулировки. Она подчеркнула, что участки будут проверяться перед передачей, и призвала к ответственности всех участников процесса, чтобы избежать злоупотреблений.

Законопроект был одобрен большинством голосов и направлен на рассмотрение на следующее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова