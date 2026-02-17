В Астраханской области к 2028 году планируют запустить Болхунскую СЭС
В Ахтубинском районе Астраханской области планируется построить новую солнечную электростанцию. Ввод в эксплуатацию Болхунской СЭС мощностью 250 МВт намечен на 2028 год.
Фото: Россети Юг
В настоящее время в регионе уже работают 13 солнечных и пять ветряных электростанций. Их совокупная мощность достигает 685 МВт.
По итогам 2025 года объекты альтернативной энергетики выработали 1,3 млрд кВт·ч. Этот объем составил почти треть от всей электроэнергии, потребленной в регионе.