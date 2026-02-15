Депутат Алексей Иванов рекомендовал избирателям самим чистить Пензу от снега

Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов («Единая Россия») предложил жителям своего округа, самим чистить снег. Политик написал избирателям в Telegram-чате.

Фото: Соцсети Алексея Иванова

Пензенцы массово жалуются на плохую уборку города от снега. Господин Иванов признал, что администрация не справляется с чисткой. Также он призвал горожан «быть объективными» и помнить о суровости русской зимы.

«Никакие наши обращения результат, который вы ждете, не дадут! Сами вы ни одного своего отправленного официального обращения ни в группу, ни в личные сообщения не пересылаете... Это одна из причин результата такого потребительского отношения со всех сторон»,— написал господин Иванов.

Политик упрекнул горожан в безынициативности, поскольку от них не поступают предложения о проведении субботников. «Помочь родному городу, району, улице или двору никто не хочет? Все чего-то от кого-то ждут! Не получится! Правда, она и мне не нравится, но это факт. Либо присоединяйтесь и помогите коммунальным службам! Либо терпите. Вариантов, к сожалению, нет»,— резюмировал депутат.

Дарья Васенина