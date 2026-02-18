Компенсация с уценкой

Минпром Астраханской области заявил о пополнении особой экономической зоны «Лотос» тремя новыми резидентами с инвестициями более чем в 2,7 млрд руб. Однако масштабные планы новичков диссонируют с инвестиционными потерями прошлого года: в 2025-м ОЭЗ покинули шесть компаний, не реализовавших проекты на общую сумму около 19 млрд руб. Самый дорогой провал — завод микробного белка «ГБС-Лотос» за 10 млрд руб. с участием «Татнефти». В мае производство заработало в Татарстане, тогда как астраханская компания начала самоликвидироваться, не начав строительство.

Минпром Астраханской области отчитался на пресс-конференции о новых резидентах особой экономической зоны «Лотос». Глава ведомства Виталий Щепин сообщил, что в конце 2025 года в регион зашли три инвестора. Общий объем вложений в новые проекты оценивается в более чем 2,7 млрд руб. Эти цифры пока только частично компенсируют итоги прошлого года: в 2025-м ОЭЗ потеряла шесть проектов на сумму около 19 млрд руб., которые так и не были реализованы.

В ОЭЗ «Лотос» сейчас зарегистрированы 17 резидентов с учетом тех, которые уже утратили статус, сказал господин Щепин. Он добавил, что за весь срок реализации проектов привлечены инвестиции в размере более 9 млрд руб., создано более 740 рабочих мест.

Самый крупный по объему инвестиций новый проект планирует реализовать АО «КИТ Судостроение Лотос», учрежденное в ноябре прошлого года в Наримановском районе. Компания под руководством совладельца и гендиректора петербургского ООО «БалтПроект» Василия Семенова намерена построить завод по производству высокотехнологичного оборудования для судостроения, включая главные и вспомогательные энергетические установки, насосное оборудование и специализированные погрузочно-разгрузочные комплексы. На полную мощность проект надеются вывести к 2033 году. По данным минпрома, инвестиции в проект оцениваются в 2,3 млрд руб.

О планах строительства нового завода стало известно в сентябре прошлого года на выставке «Нева 2025». По информации «Делового Петербурга», совладелец «БалтПроекта» господин Семенов и председатель совета директоров китайской Ningbo C.S.I. Power&Machinery Group Co., Ltd. Ву Джи подписали соглашение о создании международного консорциума. Инвесторы планируют наладить к 2027 году серийный выпуск среднеоборотных двигателей мощностью от 700 до 4,5 тыс. кВт, вложив в проект 2,5 млрд руб. частных инвестиций. Продукция должна закрыть потребности среднетоннажного судостроения и береговой энергетики. На первом этапе планируется выпуск 100 установок в год с возможностью расширения до 200 при наличии заказов, сообщал господин Семенов изданию.

На первых этапах работы, отметил министр Щепин, основной акцент сделают на разработке и серийном производстве судовых дизельных двигателей, энергетических установок, насосов и других комплектующих для судостроительной отрасли. В будущем планируется расширение деятельности и развитие проекта в судостроении, включая строительство судов класса «река-море» с доукомплектацией судовым оборудованием.

Опрошенные изданием участники рынка (ООО «Морские комплексные системы» и ООО «Кингисеппский машиностроительный завод»), однако, оценивают перспективы проекта неоднозначно. С одной стороны, потребность в среднеоборотных двигателях в России критически велика: после 2022 года поставки мировых лидеров (Caterpillar, Wrtsil, MAN) прекратились, а парк техники стремительно стареет. С другой — эксперты сомневаются, что заявленных инвестиций хватит на что-то большее, чем сборочное производство. «Основной вопрос будет в наличии спроса — если Объединенная судостроительная корпорация возьмется за такой же проект, то спроса не будет, ведь большинство российских верфей принадлежат ей и она сама себя ими обеспечит», — прокомментировал «ДП» руководитель КМЗ Михаил Даниленко.

Еще один заявленный министерством новый проект будет реализовывать ООО «Волжский завод газовых генераторов», связанный с совладельцами бизнеса в Саратовской, Ростовской и Астраханской областях и Краснодарском крае. В начале этого года предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Лотос». Компания планирует производить газопоршневые электрогенераторы и энергокомплексы мощностью от 350 кВт до 25 МВт на базе промышленных газовых двигателей Cummins, которые работают на различных типах газа, включая природный газ, биогаз, свалочный газ и газ угольных пластов. Общий объем вложений в проект оценивается в размере 262,3 млн руб.

ООО «Волжский завод газовых генераторов» (ВЗГГ) зарегистрирован в селе Волжское Наримановского района 1 октября 2025 года. Юрлицо учреждают Александр Алимов и Татьяна Бреус, каждому принадлежит по 50% доли уставного капитала (150 тыс. руб). Оба также значатся совладельцами астраханского ООО «Энерго-Сервис» (производство электроэнергии тепловыми электростанциями). Фирму зарегистрировали в тот же день, что и ВЗГГ. Господину Алимову принадлежит еще 90,09% в ООО «Волжская перо-пуховая фабрика» из Ртищева Саратовской области. Предприятие существует с ноября 2021 года. Оборот в 2024 году составил 197 млн руб., а чистая прибыль — 38 млн. Компания продает свою продукцию под торговым знаком «Волжский пух». Еще 50% доли предприниматель имеет в ООО «Эстре» (розничная торговля вне стационарных точек) из Сочи Краснодарского края. Компания основана в 2024 году. Александр Алимов — единственный учредитель ООО «Мартин», зарегистрированного в Шахтах Ростовской области в 2014 году. Компания производит верхнюю одежду. В январе начался процесс реорганизации — фирму присоединяют к ростовскому ООО «Пуховик».

С наименьшими инвестициями в 184,4 млн руб. в регион зашло ООО «Астраханский трубный завод», учрежденное Кириллом Лисуновым в ноябре 2025 года. Завод будет выпускать однослойные полиэтиленовые труб диаметром от 20 до 630 мм для систем водоснабжения, дренажа, напорной канализации и транспортирования газообразного топлива, сообщили в минпроме.

На вопрос журналистов, сколько резидентов покинуло ОЭЗ в прошлом году министр промышленности Виталий Щепин не ответил. Но он рассказал, какие проекты сейчас успешно реализуются. Так, дочка ООО «Гекса – нетканые материалы» завод «Гекса-Лотос», который производит геосинтетические материалы, готовит к запуску третью очередь. «Инвестор планирует производство затеняющих сеток, которые востребованы как в Астраханской области в сфере сельского хозяйства, так и в других отраслях и в принципе близлежащих регионах», — прокомментировал глава ведомства.

Он также упомянул мукомольный завод, который строит ООО «Агро-Экспорт» с инвестициями из Туркменистана. Министр заверил, что производство запустят в ближайшее время. Также господин Щепин отметил проект, реализуемый ООО «Астра+», — строительство современного логистического холодильного терминала для перевалки скоропортящихся продуктов. Однако без подробностей. По данным ОЭЗ «Лотос», терминал еще находится на стадии проектирования.

В прошлом году «Лотос» покинули шестеро резидентов. В прошлом году закрыли проект строительства завода по производству микробного белка (гаприна) из природного газа. В декабре 2021 года статус резидента получило ООО «ГБС-Лотос», пообещав вложить в стройку 10 млрд руб. с участием ПАО «Татнефть». Запуск первой очереди планировали на 2024 год. Проект позиционировался как стратегический для решения проблемы дефицита кормовых белков в России.

Производство, которое должно было появиться в Астрахани, в мае 2025 года заработало в Татарстане. Бенефициар «ГБС-Лотос» — компания «Татнефть» — запустила производство кормового белка по той же технологии (лицензиар — АО «Гипробиосинтез») в Альметьевске. Там создали 70 рабочих мест и уже запланировали расширение мощностей до 30 тыс. тонн продукции в год.

В Астрахани же тем временем стройка так и не началась. Когда региональный минпром в ноябре 2025 года подал иск о расторжении соглашения и взыскании 5 млн руб. штрафа, выяснилось, что ООО «ГБС-Лотос» еще в августе запустило процедуру самоликвидации. Спор завершился мировым соглашением: «ГБС-Лотос» добровольно заплатило штраф и согласилось на расторжение соглашения. По заявлению министерства суд 4 февраля этого года принял решение об отказе от иска и прекратил производство по делу.

Ранее в прошлом году через аналогичные суды прошли или покинули зону проекты самого разного профиля. В судостроении провалился итальянский завод панелей «Навал Дизайн» (изначально 424 млн, впоследствии 1,5 млрд руб.). В нефтегазовом секторе не состоялись завод СПГ «СПГ-Лотос» (3 млрд) и производство техуглерода «Голден индастрис групп» (2 млрд). Медицинское направление потеряло завод нитриловых перчаток АЗМИ (1,6 млрд). Не был построен и завод шлифовальных изделий. Проект не реализовала дочка итальянской Ferragu Abrasivi s.r.l АО «Технологии XXI век» (828,8 млн руб.).

В августе прошлого года в пресс-службе ОЭЗ «Лотос» «Ъ» заверили, что речи о массовом уходе не идет. Там утверждают, что компании сворачивают проекты по объективным причинам: санкции, нарушение логистики.

