Суд обязал администрацию принять на баланс затопленное бомбоубежище в Энгельсе

Администрация Энгельсского района обратилась в арбитражный суд с иском к территориальному управлению Росимущества, чтобы оспорить распоряжение о передаче городу объектов гражданской обороны. В распоряжении от 28 февраля 2023 года были указаны защитные сооружения в здании на проспекте Химиков, 1, расположенные на территории бывших заводов «Энгельсский капрон» и «Химволокно». При осмотре на месте представители администрации, МЧС и Росимущества заявили, что пять сооружений под номерами 209–213 отсутствовали, и потребовали исключить их из реестра МЧС и из распоряжения о передаче имущества.

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Суд разделил требования на два производства и оставил в деле спор только по убежищам на проспекте Химиков. Выяснилось, что земельный участок бывшего завода размежеван, а здание и земля под ним принадлежат компании «Арбат Девелопмент». Представитель собственника уточнил, что фирме принадлежат только наземные этажи, а подвал с объектами гражданской обороны не передавался городу. В январе 2026 года при повторном осмотре в подвале было обнаружено бомбоубежище площадью 645,6 кв. м, которое уже было внесено в кадастровый учет и зарегистрировано за администрацией Энгельсского района. Помещение оказалось затопленным.

В ходе рассмотрения дела появились паспорта убежищ, ранее принадлежавшие заводу «Химволокно», а также технический паспорт здания. Представитель МЧС подал ходатайство о непризнании первого акта осмотра, так как он не отражал реального состояния объекта. Судья Вадим Бондаренко согласился с доводами ответчика и третьих лиц. Администрация не смогла подтвердить отсутствие объектов, поскольку последующий осмотр подтвердил наличие убежища, которое уже находилось в муниципальной собственности.

Суд полностью отказал администрации в удовлетворении иска. Решение вступит в законную силу через месяц, если истец не подаст апелляционную жалобу. Суд посчитал, что административные органы не смогли доказать, что объекты гражданской обороны отсутствовали на месте, и что передача имущества была обоснована.

Никита Маркелов