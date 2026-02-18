Росгосцирк хочет капитально отремонтировать гостиницу для артистов в Саратове

В Саратове до 2030 года планируется капитальный ремонт гостиницы для артистов цирка. Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Финансирование работ предусмотрено национальным проектом «Семья». Компания собирается обновить 12 объектов цирковой инфраструктуры в ряде российских городов.

Однако в Росгосцирке не уточнили, какое именно здание отремонтируют в Саратове. От комментариев отказались. По данным «ОМ», речь идет о доме артистов цирка «Арена», расположенном на площади Кирова, 4, по соседству с Саратовским государственным цирком братьев Никитиных.

Нина Шевченко