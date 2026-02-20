Юрист из Астрахани подал в суд на провайдера из-за ограничения работы YouTube

Советский районный суд Астрахани рассматривает иск об ограничении работы видеохостинга YouTube, сообщила пресс-служба суда. Гражданский спор 10 декабря прошлого года инициировал юрист, руководитель центра правовых услуг «Аванта» Дмитрий Ломакин.

Господин Ломакин требует обязать провайдера восстановить свободный доступ к платформе. Из-за блокировки сервиса приходится использовать VPN, чтобы смотреть видео. Юрист также требует взыскать стоимость оказанной услуги ненадлежащего качества, неустойку, штраф и моральный вред.

Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube летом 2024 года. Такое решение было принято властью как мера давления на владельца платформы Google из-за нарушений российского законодательства. В декабре того же года президент Владимир Путин заявил, что «Google сам создал для себя проблемы для работы в России». Сервис уже больше полутора лет работает только через VPN. По состоянию на февраль этого года, домен видеохостинга YouTube перестал определяться через DNS-серверы, подконтрольные РКН.

Нина Шевченко