Суд отправил в колонию организаторов подпольных казино в Волгограде, Саратове и Самаре

В Волгограде дали сроки восьми участникам по уголовному делу об организации сети подпольных казино на территории Волгоградской, Самарской и Саратовской областей. Азартные игры проводились под видом спортивных настольных, а покровительствовал преступной деятельности экс-сотрудник волгоградского ОЭБ и ПК УМВД России. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Четырем организаторам и четырем участникам преступного сообщества инкриминировали статьи о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), создании преступного сообщества (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Тракторозаводской районный суд Волгограда установил, что фигуранты Максим Гендляр, Алексей Дьячков, Михаил Ломакин, Олег Новицкий, Михаил Равчеев, Екатерина Рудская, Надежда Тихонова и Ярослав Якименко в период с марта 2020 года по июль 2021-го организовали сеть подпольных казино в трех регионах РФ. В каждом заведении имелся зал с не менее чем пятью комплектами игрового оборудования, подключенного к единой сети. Такая система помогала контролировать ставки и выплаты и оперативно реагировать на технические неполадки.

По данным суда, игровым заведениям покровительствовал один из подсудимых — Михаил Равчеев, ранее занимавший должность оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду. Он предупреждал организаторов и участников казино о возможных проверках со стороны правоохранителей.

Свою вину ни один фигурант дела не признал. Суд приговорил четырех организаторов подпольных игр к лишению свободы на сроки от 12 до 18 лет в исправительных колониях особого и строгого режима. Трем участникам преступного сообщества дали от 3 до 6 лет колонии общего режима. Экс-полицейский Михаил Равчеев получил 15 лет исправительной колонии строгого режима с запретом на 4 года работать в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишился звания старшего лейтенанта полиции.

Приговор в законную силу не вступил. Игровое оборудование изъято, деятельность казино прекращена.

Известно, что дело в отношении участников и организаторов подпольного казино рассматривалось с 2023 года. За это время подсудимыми и их адвокатами было подано 68 апелляционных жалоб.

Марина Окорокова