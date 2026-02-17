В Саратовской области общественный транспорт начнет работать без свидетельств

В Саратовском регионе вносятся изменения в регулярные перевозки пассажиров общественным транспортом. Соответствующие изменения рассматривались в облдуме на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев подчеркнул, что региональное законодательство необходимо привести в соответствие с федеральным. Изменения произошли в No 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок». Согласно принятым нормам утрачивает силу порядок оформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; карта маршрута регулярных перевозок оформляется в форме электронной карты; утрачивает силу порядок предоставления дубликата свидетельства об осуществлении перевозок и дубликата карты маршрута.

Законопроектом Саратовской области предлагается упразднить термин «свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок». В настоящее время работа на маршруте подтверждается свидетельством: выдается одно свидетельство на один маршрут. После внесенных изменений право работы на маршруте будет подтверждаться сведениями из реестра маршрутов, который ведется и размещается на официальном сайте исполнительного органа или органа местного самоуправления. Карта маршрута регулярных перевозок будет оформляться в форме электронной карты (электронного документа). Пока же карта маршрута выдается на бумажном носителе на каждое транспортное средство. Признается утратившей силу статья, предусматривающая порядок предоставления дубликата свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и дубликата карты маршрута.

Депутаты поинтересовались, как будет осуществляться контроль за перевозчиками. Господин Сергеев ответил, что минтранс готовит необходимые разъяснения. В целом при оформлении документов сокращаются сроки административных процедур и уменьшается количество документов. Изменения будут рассматриваться на заседании думы.

Татьяна Смирнова