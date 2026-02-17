В Саратовской области за прошлый год на судей поступило более 500 жалоб

Жители Саратовской области направили в квалификационную коллегию региона более 500 жалоб на работу судей в 2025 году. Чаще всего обращения касались сотрудников Ленинского районного суда и мировых судей. Такие данные представил депутатам областной думы заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Поволжского института Всероссийского государственного университета юстиции Алексей Зелепукин. Он отчитался об итогах работы представителей общественности в квалификационной коллегии.

Действующий состав общественников сформировали в 2024 году. В 2025 году прошло 12 плановых заседаний. Члены коллегии рассматривали вопросы о рекомендациях на должности мировых судей, судей районных судов и судей областного суда. Также они изучили 121 представление о присвоении очередного квалификационного класса. Новые классы получили 62 судьи общей юрисдикции, 41 мировой судья и 18 судей арбитражного суда.

К дисциплинарной ответственности за год привлекли четырех судей. Два представления касались судей районных судов, еще два — мировых судей. Им объявили замечания и вынесла предупреждения.

Коллегия рассмотрела 535 жалоб на судей. Полное подтверждение нашли доводы только в семи случаях, частичное — в одном. В основном люди жаловались на нарушения инструкции по судебному делопроизводству, ошибки в решениях и задержки с выдачей судебных приказов.

Больше всего обращений поступило на Ленинский районный суд и мировых судей. Там насчитали 89 жалоб. На втором месте Кировский районный суд с показателем 56 обращений. Далее следуют Энгельс и Заводской район Саратова. Алексей Зелепукин отметил, что количество жалоб не всегда говорит о качестве работы, а может отражать плотность населения на территории, которую обслуживает суд.

Татьяна Смирнова