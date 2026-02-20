В Волгоградской области задержали участников террористической ячейки из Забайкалья

В Волгоградской области в рамках уголовного дела об организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), расследуемого следователями Забайкалья, были задержаны несколько подозреваемых. По данным СКР, все фигуранты отбывали наказание в одной из колоний Забайкальского края, двое из них до сих пор там находятся.

По данным следствия, все подозреваемые отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Предположительно, целями создания запрещенного сообщества были пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в РФ организаций и подготовка к терактам. Двоим фигурантам инкриминируют также финансирование террористической деятельности.

Сотрудники СК, ФСБ и ФСИН задержали подозреваемых также на территории Дагестана, Забайкальского и Краснодарского краев. В квартирах и домах проведены обыски, изъята запрещенная литература и мобильные телефоны, которые фигуранты использовали для передачи денег террористам.

Пять подозреваемых отправлены в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова