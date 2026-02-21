Коммунальщики пробили дно

Следственный комитет по Астраханской области проверяет экс-министра ЖКХ Николая Ярового на причастность к убийству двух мужчин в 2010 году, у него прошел обыск. Один из погибших обналичивал похищенные у ведомства деньги. Ранее суд признал Ярового виновным в халатности по делу о хищении 117,7 млн руб., выделенных на компенсацию льгот по ЖКУ, но освободил от наказания за истечением срока давности. Его бывшая подчиненная Марианна Ступина, получившая срок за организацию этой схемы, 13 лет скрывалась, инсценировав смерть. Силовики вышли на нее в ходе расследования убийства, но к нему она непричастна. С Ярового и других экс-чиновников ранее взыскали более 82,4 млн руб. ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший астраханский министр может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бывший астраханский министр может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

СУ СКР по Астраханской области проверит экс-министра Астраханской области 65-летнего Николая Ярового на причастность к двойному убийству, совершенному в 2010 году. Силовики уже провели обыск у чиновника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном ведомстве.

По данным СКР, жертвами стали двое мужчин, один из которых обналичивал деньги, похищенные сотрудниками астраханского министерства ЖКХ. Подробности дела — кто погибшие и при каких обстоятельствах они были убиты — в СКР «Ъ» не раскрыли из-за расследования.

Следователи уже опросили бывшего первого заместителя министра ЖКХ Марианну Ступину из-за знакомства с Яровым. В СК подчеркнули, что она к этому преступлению не причастна. Однако экс-чиновницу отправили в исправительную колонию по другому делу.

С августа 2011-го по март 2012 года Кировский райсуд Астрахани рассматривал уголовное дело о хищении средств, выделявшихся на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Марианна Ступина была осуждена за присвоение денег в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию доходов (ч.4 ст.160, ч.2 ст.187 и ч.3 ст.174.1 УК РФ). Вместе с ней на скамье подсудимых оказались экс-министр ЖКХ Николай Яровой (ч. 1 ст. 293 УК РФ), главный бухгалтер Светлана Еремина (ч.4 ст.160, ч.2 ст.187 и ч.3 ст.174.1 УК РФ) и брат Ступиной Алексей Корин, который выполнял роль посредника (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как следует из материалов дела, преступная схема действовала с 2007-го по 2009 год. Используя служебное положение, чиновницы организовали хищение бюджетных средств, предназначенных для возмещения расходов организаций, оказывающих ЖКУ льготным категориям граждан. По версии следствия, первый замминистра Ступина выступила инициатором и руководителем группы, разработав механизм вывода денег через фиктивные фирмы.

Марианна Ступина через брата Алексея Корина привлекла двух знакомых — Ольгу Ференц и Елену Чуйкову. Они зарегистрировали ИП, заключили договоры с минЖКХ, но никаких услуг не оказывали. Светлана Еремина контролировала прием поддельных отчетов, и обе экс-чиновницы заверяли фиктивные платежные поручения. Экс-министр Николай Яровой, проявив халатность, передал Ступиной клише своей подписи, которым был заверен один из договоров.

За два года Марианна Ступина и ее соучастники присвоили бюджетные деньги в размере более 117,7 млн руб. Часть средств легализовали через строительство базы отдыха «Родники» в Икряном.

ООО «Родники» было зарегистрировано в декабре 2006 года, а ликвидировано в конце 2012-го. Компанию учреждали Алексей и Клавдия Корины, Ксения Малахова (у всех троих было по 25% доли), Владимир (5%) и Елена Чуйковы (20%). В 2021 году юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ.

В марте 2012 года Кировский райсуд приговорил Ступину к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., Еремину — к шести с половиной годам аналогичного режима, Корина — к пяти годам со штрафом 1,6 млн руб. Господину Яровому был назначен штраф в 600 тыс. руб., однако суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

В акте суда также указано, что по решению кассации, приговор Марианне Ступиной и Светлане Ереминой смягчен до шести лет девяти месяцев и до шести лет трех месяцев лишения свободы соответственно. Обеих также обязали заплатить штрафы по 950 тыс. руб. Суд исключил в отношении них наказание за неправомерный оборот платежей (ст. 187 УК РФ).

Однако Ступина смогла уклониться от отбывания срока: после оглашения приговора астраханка уехала из региона. Как выяснилось, некоторое время бывшая госслужащая скрывалась в Казани республики Татарстан.

В релизе уточнялось, что Марианна Ступина следила за новостями о пропавших без вести женщинах. Когда в Новосибирске обнаружили тело погибшей, супруг Ступиной отправился туда, чтобы опознать ее как свою жену. Это получилось, благодаря шраму от кесарева сечения на животе местной жительницы. Таким образом, следствие ввели в заблуждение.

Однако в рамках дела о двойном убийстве следователи узнали, что бывшая замминистра жива. В пресс-службе СУ СКР по Астраханской области рассказали «Ъ», что на телефон дочери бывшей чиновницы поставили прослушку. Так и подтвердилась информация. В ведомстве сообщили, что после того, как ее признали мертвой, Ступина вернулась в старый дом в Астрахани на ул. Зеленгинской и 13 лет из него не выходила. Отметили, что внешность она тоже не меняла. Когда следователи приехали по месту проживания, супруг Ступиной сразу сознался, что она жива, сама фигурантка это отрицала и показывала ксерокопию паспорта. Про убийство, о котором допрашивали экс-чиновницу, ее муж ничего не знал.

Что касается экс-министра ЖКХ Николая Ярового, по данным AST-NEWS, в советское время он стал фигурантом дела о клевете (ч. 1 ст. 130 УК РСФСР), однако уголовное преследование было прекращено в 1998 году в связи с декриминализацией. В 2009 году издание писало, что в июне 1999 года его поместили в СИЗО по делу о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), после чего его госпитализировали с инфарктом.

Согласно ЕГРЮЛ, господин Яровой зарегистрировал ИП в Калужской области в 2004 году. Ему принадлежало 60% (300 тыс. руб.) уставного капитала издательского дома «Калуга», который просуществовал с 1996-го по 2011 год. В 1994 году возглавил ГЛАВК «Калугастрой», в который входило 33 организации и 50 тыс. сотрудников. В 1996-м стал президентом общественно-политического фонда «Лидер».

В июле 2001 года суд в Калужский районный суд признал виновным Николая Ярового в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Однако осужденному удалось получить амнистию, приуроченную к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2006 году Николай Яровой стал министром ЖКХ Астраханской области, однако из-за халатности его отправили в отставку. В апреле 2013 года Кировский райсуд отдельно рассмотрел уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В июне его признали виновным, судебный акт на сайте не прикреплен. Указано, что осужденный попытался оспорить приговор, но суд в этом отказал, как указано в карточке дела, из-за пропуска срока. В 2014 году Яровой дошел до ВС РФ, но ему в рассмотрении жалобы отказали.

Кроме того, в декабре 2012 года прокуратура взыскивала с бывших сотрудников ущерб, причиненный министерству ЖКХ. В феврале 2013 года суд взыскал с Ярового, Ступиной, Ереминой и Корина более 82,4 млн руб. Они обжаловали решение в апелляции, которая уменьшила сумму ущерба, но в акте суде цифры не указаны. Впоследствии, в октябре 2023 года, на деньги Николая Ярового — более 29,4 млн руб. — Кировский райсуд наложил арест, который он успешно оспорил в ноябре.

Нина Шевченко