В Саратовской областной думе голосовали против федерального закона о добыче соли

Соль могут исключить из списка опасных производственных объектов. С такой инициативой выступили федеральные власти, но в Саратовской областной думе ее не поддержали.

На заседании комитета по промышленности голоса разделились поровну: четверо депутатов выступили «за», четверо — «против». Окончательное решение примет комитет Совета облдумы.

Председатель комитета по промышленности Александр Анидалов (КПРФ) пояснил, что изменения предлагается внести в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Речь идет об исключении из перечня опасных объектов добычи соли из озер или подземных месторождений методом растворения через скважины. По словам Анидалова, такие технологии безопасны, так как «отсутствует вероятность аварий». Он также отметил, что взрывов при таком способе добычи не бывает, и за последние годы не зафиксировано ни одного инцидента, связанного с угрозой для людей. Уточняется, что речь идет о пищевой (поваренной) соли.

Руководитель представительства правительства области Роман Яровой добавил, что законопроект прошел экспертизу в кабмине и получил положительное заключение. Он напомнил, что согласование с регионами необходимо, так как документ касается совместного ведения федерации и субъектов.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Полулях раскритиковал инициативу. По его мнению, ослабление контроля за добычей может привести к тому, что государство начнет терять полезные ископаемые — проще говоря, к их хищению.

В итоге четверо членов комитета поддержали проект, четверо выступили против. Теперь вопрос вынесут на комитет Совета облдумы, где и определят окончательную позицию региона по этому закону.

