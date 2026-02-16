Грузооборот астраханского морского порта в январе 2026 года упал почти на 40%

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна в январе 2026 года составил 0,5 млн тонн, что на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов.

Среди сухих грузов объём перевалки за январь 2026 года снизился до 0,3 млн тонн, что на 38,4% меньше, чем в январе 2025 года. Перевалка наливных грузов осталась на уровне 0,2 млн тонн, что соответствует показателям предыдущего года.

Порт Астрахань зафиксировал снижение грузооборота до 0,3 млн тонн, что на 37,0% меньше, чем в январе 2025 года. Порт Махачкала, в свою очередь, показал небольшой рост — до 0,3 млн тонн, что на 1,4% выше, чем в прошлом году.

Никита Маркелов