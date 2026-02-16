На ремонт Театра оперетты в Энгельсе потратят 625 млн рублей
В Энгельсе ищут подрядчика на выполнение капитального ремонта Саратовского областного театра оперетты по ул. Театральной, 2. Региональное УКС разместило соответствующий тендер со стартовой ценой 625 млн руб. на площадке ЕИС «Закупки».
Согласно описанию объекта закупки, исполнитель укрепит стены, отремонтирует фасад, крышу, пол и займется внутренней отделкой здания. Кроме этого, подрядчик реконструирует системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Также в здании театра обновят пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и обеспечат доступ для людей с ОВЗ.
Средства на капремонт театра оперетты выделят из бюджета Саратовской области. Окончание срока подачи заявок на участие в тендере установлено на 3 марта 2026 года. По плану подрядчик должен начать ремонт в марте этого года и закончить его к декабрю 2028 года.
Саратовский областной театр оперетты — музыкальный театр, расположенный на улице Театральной в Энгельсе. В апреле 1968 года Саратовский облисполком принял решение о создании театра, разместив его в здании энгельсского Дома культуры. В августе началась работа над подготовкой репертуара. 7 октября 1968 года в театре прошел первый спектакль «Будем знакомы, дорогие земляки!». Директором театра в настоящее время является Виталий Емельянов, главным дирижером — Валерий Брятко, главным балетмейстером — Владимир Ломакин, главным хормейстером — Владимир Терещенко.