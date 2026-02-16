«Газпром» взыскал 30 млн рублей с «Т Плюс» за поставку газа на балаковскую ТЭЦ 4

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ПАО «Т Плюс» и оставил в силе решение суда первой инстанции по спору о долге за транспортировку газа на ТЭЦ-4 в Балакове. Спор возник из-за того, что в 2023 году «Газпром» построил новую газораспределительную станцию и газопровод длиной 4,2 км до ТЭЦ-4, принадлежащей ПАО «Т Плюс». С сентября 2023 года газ поступал по новой инфраструктуре, хотя старая схема формально сохранялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области, Коммерсантъ Фото: Правительство Саратоской области, Коммерсантъ

В июле 2024 года «Газпром газораспределение Саратовская область» получила новый газопровод в субаренду и начала его эксплуатацию. Компания направила ПАО «Т Плюс» проект договора на транспортировку, но потребитель отказался его подписать, сославшись на действующий договор с АО «Газсбытсервис». Несмотря на отсутствие подписания, транспортировка газа продолжалась, а объем поставок в августе и сентябре 2024 года составил более 40 млн кубометров на сумму около 28,9 млн руб.

«Газпром газораспределение Саратовская область» подало иск о взыскании задолженности. В ходе разбирательства суд первой инстанции установил, что газ поступал по трубе, принадлежащей новому транспортировщику. Суд указал, что отсутствие подписания договора не освобождает потребителя от оплаты за фактически оказанные услуги, поскольку ответчик продолжал принимать газ и не выразил возражений в установленный срок. Требования АО «Газсбытсервис» были отклонены, так как компания не осуществляла транспортировку в спорный период.

Суд первой инстанции взыскал с ПАО «Т Плюс» 28,9 млн руб. в пользу «Газпром газораспределение Саратовская область» и отклонил встречный иск. Компания обжаловала решение, утверждая, что договор с новым транспортировщиком не был заключен и старая ГРС продолжала работать. Однако апелляционный суд поддержал выводы нижестоящего суда, отметив, что смена собственника инфраструктуры не освобождает потребителя от оплаты за фактически полученные услуги.

Апелляционная инстанция признала, что факт приемки газа свидетельствует о согласии ПАО «Т Плюс» с условиями транспортировки. Доводы о формальном отсутствии договора суд отверг. Решение суда первой инстанции осталось в силе и вступило в силу.

Ни