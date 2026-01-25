Главные новости за неделю 19–25 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Контрольно-счетная палата начала проверку СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и его профильного регулятора — городского комитета по транспорту. Проверочные мероприятия позволят, в числе прочего, дать оценку обоснованности действующей стоимости проезда, говорят в ведомстве.

Бывшего владельца обанкротившегося петербургского автозавода «Яровит Моторс» Андрея Бирюкова привлекли к субсидиарной ответственности на 159 млн рублей. Такое решение суда стало итогом многолетних попыток конкурсного управляющего Оксаны Лубинец взыскать убытки, причиненные предприятию неэффективным управлением.

Суд приговорил к 7,5 годам колонии бывшего начальника филиала АО «Почта России» на проспекте Просвещения, 32, Ольгу Темнову. Ее признали виновной в служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток. С 2017 по 2024 год Темнова перечисляла на счет подставного лица почти 1,9 млн рублей в качестве зарплаты, а также с помощью угроз вымогала деньги у подчиненных, получив не менее 252 тыс. рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве для реализации программы газификации региона на 2026–2030 годы. Объем инвестиций составляет 34,5 млрд рублей. Программа предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах. «Газпром» построит межпоселковые и газораспределительные газопроводы в 15 районах области. В том числе сетевой газ впервые придет в города Высоцк и Приморск.

Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решение первых двух инстанций и прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского правого активиста Саввы Федосеева, арестованного за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), которую правоохранители усмотрели в посте с изображением Алексея Навального. Подробности дела — в материале «Кто здесь самый главный экстремист?»

После пяти лет реконструкции состоялось торжественное открытие Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина (до 2023 года — театр Мюзик-холл) на Английской набережной, 56. В новом концертном зале будут выступать симфонический оркестр «Северная Симфония» и камерный оркестр «Северная Симфониетта» под руководством маэстро и худрука театра Фабио Мастранджело, солисты и хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове простились с сооснователем бренда Ginza Project Вадимом Лапиным. Он скончался 16 января на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. У руля созданного им холдинга, объединяющего более 150 проектов по всему миру, теперь стоит его сын Марк.

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для предпринимателей, которые устанавливают нестационарные торговые объекты (НТО) без договора с городом на аренду земельного участка. Авторы объясняют, что зачастую такие бизнесмены не используют НТО для торговли, а сдают их в аренду. Подробнее об инициативе — в материале «У киосков ищут крышу»

Новые водоочистные сооружения в Кингисеппе планируют начать строить этой осенью, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Стоимость проекта предварительно оценивается в 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры по делу о национализации петербургского производителя бумажных и картонных изделий — ООО «Типография „Печатня“». Арестованы активы компании и имущество ее владельца Ирины Рудени, предпринимательнице также запрещен выезд из России.

Аукцион на право долгосрочной аренды исторических зданий архитектурного ансамбля Конюшенного двора в Стрельне был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена аренды составляла 93,6 тыс. рублей в месяц, но необходимость масштабной и срочной реставрации, которую нужно завершить в течение четырех лет, отпугнула потенциальных инвесторов.

В Петербурге расследуется ряд дел о взятках в ПАО «Россети Ленэнерго». Приморский районный суд определил меры пресечения для пятерых обвиняемых: одному из них назначили запрет определенных действий, троим — домашний арест, одного отправили в СИЗО. По версии следствия, сотрудники компании получали денежное вознаграждение за содействие в подключении объектов к электросетям и ускорение связанных с этим процедур.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для бывшей главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в особо крупной растрате и легализации средств (ч. 4 ст. 160 т ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), выделенных на продвижение Смольного. Медиаменеджер была задержана в октябре минувшего года. Вместе с ней были арестованы заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат. Подробнее о деле — в материале «ЦУР не меня».

Судостроительный холдинг «Пелла» расширил свой производственный комплекс, приобретя контрольный пакет Производственно-строительной компании А1 (ПСК-А1), специализирующейся на изготовлении строительных металлоконструкций для судов. Сделку заключили через дочернюю структуру верфи — компанию «Интро-Пелла».

Петербуржец погиб после драки с охраной магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл», СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Подозреваемый в смерти посетителя 32-летний иностранец покинул Петербург, вылетев в Узбекистан. Затем петербургская полиция занялась масштабной проверкой деятельности торговой сети. Спустя несколько дней правоохранители вновь пришли в логистический центр компании.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга начала работу специальная комиссия, которая займется подготовкой мер по ограничению или полному запрету продажи электронных сигарет и вейпов. Первое заседание запланировано уже на понедельник, 26 января. Как сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский, существующих мер по запрету продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним недостаточно.

В Петербурге изменили порядок предоставления разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для самозанятых: теперь им не требуется постоянное место жительства в городе. Решение принято городским комитетом по транспорту после внесения изменений в федеральный закон № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2025 года.

Суд отправил под домашний арест бывшего главу МО «Смольнинское» Григория Ранкова, обвиняемого в фиктивном трудоустройстве и хищении бюджетных средств. По версии следствия, с 2021 по 2024 год Ранков организовал фиктивное трудоустройство в муниципалитете, в результате которого были похищены средства на выплату зарплат «мертвым душам», а также налоги и страховые взносы на общую сумму около 2,85 млн рублей. Кроме того, экс-глава МО издавал распоряжения о премировании сотрудников с условием возврата части средств себе, присвоив таким образом еще около 1,17 млн рублей.

В 7 км от Мурманска в направлении городского округа Североморск-3 произошло разрушение пяти опор ЛЭП, из-за чего часть жителей Мурманска и Североморска остались без света, отопления и горячей воды. В Мурманской области введен режим ЧС. В столице региона работают 19 мест помощи жителям: точки раздачи продуктов первой необходимости, а также пункты обогрева, подзарядки электронных устройств, полевые кухни.

У сотрудницы столовой школы №575 Приморского района Петербурга выявили туберкулез. Глава района Богдан Заставный заявил, что угроза для жизни и здоровья учеников и сотрудников отсутствует. После первых сообщений о случившемся в городском комздраве отметили, что других случаев заболевания в школе не выявлено. СКР начал проверку в связи с инцидентом.