Самозанятым таксистам в Петербурге отменили требование о местной прописке

В Санкт-Петербурге изменили порядок предоставления разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для самозанятых: теперь им не требуется постоянное место жительства в городе. Решение принято городским комитетом по транспорту после внесения изменений в федеральный закон № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2025 года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом для самозанятых сохраняется обязательное требование вести деятельность и состоять на учете в налоговых органах Петербурга. Перед подачей заявления им необходимо выбрать соответствующий регион в приложении «Мой налог».

«Комитет по транспорту продолжает системную работу, направленную на повышение качества транспортного обслуживания легковым такси. Принятое решение позволит снять административный барьер и внесет ощутимый вклад в работу по легализации отрасли»,— отметил заместитель председателя комитета Денис Усанов.

В комитете подчеркнули, что нововведения касаются только самозанятых. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется требование о наличии места нахождения или места жительства в Северной столице.

В 2025 году разрешения получили 36 новых юридических лиц, 1004 индивидуальных предпринимателя и 3246 самозанятых. Сейчас в реестр перевозчиков легковым такси Петербурга внесены сведения о 5861 перевозчике.

В 2025 году петербургский парламент разработал законопроект о смягчении требований для самозанятых водителей такси и направил его в Государственную думу. Авторы указывали, что требование о получении разрешения по месту прописки избыточно в условиях дефицита кадров.

Артемий Чулков