Экс-главу петербургского «Яровит Моторс» Бирюкова обязали выплатить 159 млн рублей

Бывшего владельца обанкротившегося петербургского автозавода «Яровит Моторс» Андрея Бирюкова привлекли к субсидиарной ответственности на 159 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такое решение суда, вынесенное в 2025 году, стало итогом многолетних попыток конкурсного управляющего Оксаны Лубинец взыскать убытки, причиненные предприятию неэффективным управлением.

Сейчас долг Бирюкова выставляется на торги, однако эксперты сомневаются в его ликвидности, так как полная информация о финансовом состоянии предпринимателя неизвестна.

Дело о субсидиарной ответственности рассматривалось с 2018 года. Изначально суды отклоняли иски к Бирюкову и бывшим гендиректорам завода, не находя прямой связи между их решениями и банкротством компании.

Однако позднее конкурсной управляющей удалось доказать вину именно мажоритарного акционера. В итоге суд обязал Бирюкова выплатить 159 млн рублей в пользу предприятия, которое, в свою очередь, должно порядка 194 млн рублей другим кредиторам, включая «Газпром» и ФНС.

Завод «Яровит Моторс», известный амбициозным проектом по выпуску первого отечественного гибрида «Ё-мобиль», был признан банкротом еще в 2016 году. Несмотря на громкие анонсы и поддержку на высоком уровне, производство так и не было запущено, а выпущенные единицы остались прототипами.

В настоящее время производственные цеха предприятия занимает выставочное пространство «Ленрезерв», а сам Бирюков возглавляет компанию «Яровит Энерго» с небольшой выручкой и убытками.

Андрей Маркелов