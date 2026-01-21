Аукцион на право аренды Конюшенного двора в Стрельне признали несостоявшимся

Архитектурный ансамбль Конюшенного двора в Стрельне вновь не нашел арендатора, который взял бы на себя обязательства по его восстановлению, сообщает «Деловой Петербург». Аукцион на право долгосрочной аренды исторических зданий был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль Конюшенного двора в Стрельне

Фото: Портал Citywalls Ансамбль Конюшенного двора в Стрельне

Фото: Портал Citywalls

Объект включает пять зданий-памятников XIX века общей площадью около 1 тыс. кв. метров, которые находятся в неудовлетворительном, частично разрушенном состоянии. Начальная цена аренды составляла 93,6 тыс. рублей в месяц, но необходимость масштабной и срочной реставрации, которую по решению суда нужно завершить в течение четырех лет, отпугнула потенциальных инвесторов.

Ранее студенты и краеведы предлагали создать на территории Конюшенного двора конный клуб с открытым манежем. Однако для сложных объектов с охранным статусом поиск арендатора часто требует времени — аналогичная ситуация ранее сложилась с деревянной дачей Головина на Выборгской набережной, которую удалось сдать лишь со второй попытки.

В настоящее время комплекс остается в федеральной собственности под управлением Агентства по управлению и использованию памятников (АУИПИК). Время для выполнения судебного предписания о реставрации продолжает сокращаться, а дальнейшая судьба уникального исторического ансамбля пока не определена.

Андрей Маркелов