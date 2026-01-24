Экс-главу МО «Смольнинское» отправили под домашний арест по делу о «мертвых душах»

Суд избрал меру пресечения для бывшего главы МО «Смольнинское» Григория Ранкова, обвиняемого в фиктивном трудоустройстве и хищении бюджетных средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. Подозреваемый отправлен под домашний арест до 23 марта.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Ранков организовал фиктивное трудоустройство в муниципалитете, в результате которого были похищены средства на выплату зарплат «мертвым душам», а также налоги и страховые взносы на общую сумму около 2,85 млн рублей.

Кроме того, экс-глава МО издавал распоряжения о премировании сотрудников с условием возврата части средств себе, присвоив таким образом еще около 1,17 млн рублей. Общий ущерб оценивается в 4 млн рублей.

На суде Ранков просил не применять строгую меру пресечения, ссылаясь на хроническое заболевание, наличие несовершеннолетнего ребенка и пожилых родителей, что суд учел при выборе домашнего ареста.

Андрей Маркелов