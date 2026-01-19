Начальница почтового отделения в Петербурге отправится в колонию за получение взяток

Выборгский районный суд приговорил к 7,5 годам колонии бывшего начальника филиала АО «Почта России» на проспекте Просвещения, 32, Ольгу Темнову. Ее признали виновной в служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2017 по 2024 год Темнова перечисляла на счет подставного лица почти 1,9 млн рублей в качестве зарплаты, хотя тот не работал в отделении. Кроме того, она систематически вымогала деньги у девяти подчиненных под угрозой увольнения или ухудшения условий труда. Таким образом она получила не менее 252 тыс. рублей в качестве взятки за покровительство.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденной штраф в размере 505,7 тысячи рублей и запретил заниматься деятельностью, связанной с почтовой связью, на 5,5 лет.

Андрей Маркелов