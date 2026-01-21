Дрозденко: водоочистные сооружения в Кингисеппе планируют начать строить этой осенью

Новые водоочистные сооружения в Кингисеппе планируют начать строить этой осенью. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Северо-Запад» в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, стоимость проекта предварительно оценивается в 5 млрд рублей. Строительство собираются разбить на две очереди, при этом необходимость во второй очереди, возможно, отпадет.

Глава региона объяснил, что для ускорения и удешевления реализации проекта нужно сократить потери воды, причиной которых является некачественное оборудование и наличие незаконных подключений. Количество потребляемой городом воды может уменьшиться с 40-30 тыс. куб м до 25 тыс. куб м в сутки.

Подробнее о планах по строительству водоочистных сооружений в Кингисеппе — в материале «Ъ Северо-Запад» «Обещанной воды три года ждать».

Александра Тен, Артемий Чулков