Суд отменил решение по делу Саввы Федосеева о публикации фото Алексея Навального

Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решение первых двух инстанций и прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского правого активиста Саввы Федосеева, арестованного за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), которую правоохранители усмотрели в посте с изображением Алексея Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Политик-националист был административно арестован в сентябре прошлого года на 15 суток, позже его защита добилась в апелляции снижения срока до 13 суток, однако в целом осталась не удовлетворена решением. Господин Федосеев настаивал, что никогда не был сторонником погибшего в ямальской колонии оппозионера, а, наоборот, являлся его критиком.

Адвокат активиста Алексей Калугин в разговоре «Ъ Северо-Запад» подчеркнул, что сегодняшнее решение стало первым подобным в стране по делам, связанным с публикацией фото Алексея Навального. По аналогичным обстоятельствам ранее к ответственности были также привлечены руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ленобласти Иван Апостолевский и депутат петербургского ЗакСа VII созыва Михаил Амосов.

«Я очень доволен тем, что удалось отменить это позорное, неправосудное постановление. О том, что Савва Федосеев невиновен и был привлечен к ответственности незаконно, мы говорили сразу и никогда не меняли свои позиции в отличие от многих других лиц, которых привлекали за совершение аналогичных правонарушений», — сказал защитник.

Андрей Кучеров