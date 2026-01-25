В администрации Приморского района заявили об отсутствии угрозы в школе №575

Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Богдан Заставный заявил, что угроза для жизни и здоровья учеников и сотрудников школы №575 после о выявления туберкулеза у работницы столовой отсустсвует. По его словам, все необходимые противоэпидемические мероприятия начали 19 января, когда администрации школы стала известна информация о заболевании у сотрудницы компании-подрядчика.

В школу оперативно выезжал врач для эпидемиологического расследования, проведена полная дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока. Совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором составлен и утвержден план внеочередного обследования всех учащихся и сотрудников школы, уточнил господин Заставный.

Перед началом работы у сотрудницы была действующая санитарная книжка и она проходила флюорографическое обследование легких. Заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении, отметил глава районной администрации. Ранее аналогичную позицию выражал Роспотребнадзор.

О случае заболевания у сотрудника школьной столовой сообщала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на обращения горожан. По их словам, речь шла о поваре. В комитете по здравоохранению Петербурга заявляли, что других случаев заболевания в школе не выявлено.

UPD: СКР начал проверку в связи с инцидентом.

Артемий Чулков