Полицейские вновь пришли в логистический центр «Перекрестка» с проверками

Сотрудники правопорядка 24 января вновь посетили с проверками главный логистический центр X5 Retail Group в Петербурге, сообщает 78.ru. Они продолжают выявлять приезжих, нарушающих миграционное законодательство. Накануне в центре нашли 37 таких иностранцев, они были доставлены в отделы полиции.

Всего 23 января в Петербурге проверили 139 магазинов «Перекресток», в полицию доставили 580 мигрантов. Проверки начали после смерти посетителя в ТРК «Сити Молл». В ходе конфликта с охранниками астраханец распылил секьюрити в лицо содержимое аэрозольного баллончика.

Следом сотрудники безопасности магазина повалили 24-летнего молодого человека на пол, один из охранников сел на него сверху. Смерть астраханца наступила в результате асфиксии. Всех участников конфликта доставили в отделы полиции, было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное группой лиц.

Одному из нападавших, который душил россиянина, удалось сбежать на родину. Он сел на рейс до Узбекистана днем 22 февраля. Задержать беглеца не удалось из-за сбоя в межведомственном взаимодействии.

Андрей Маркелов