ЗакС принял в первом чтении законопроект о штрафах за незаконную установку НТО

Депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект об ужесточении административной ответственности для предпринимателей, которые устанавливают нестационарные торговые объекты (НТО) в разрешенных местах, но не имеют при этом с городом договора на аренду земельного участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Авторы инициативы объясняют, что зачастую такие предприниматели не используют НТО (ларьки, киоски, трейлеры) для торговли, а сдают их в аренду. В случае выявления нарушений к ответственности привлекают только фактического продавца, а первоначальный «владелец» киоска или ларька остается безнаказанным. Законопроект предполагают, что теперь штрафовать будут не только продавцов, но и самих, так называемых, собственников. Размер штрафа варьируется от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 40 тыс. для должностных, от 50 до 200 тыс. для юридических.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, выступая перед депутатами, заявил, что документ необходим, чтобы разобраться, кто законно или незаконно разместил НТО и кто там занимался торговлей. «Абсолютно правильный подход, когда к ответственности будет привлекаться тот, кто получил право по договору на размещение НТО, а не тот кто торгует и находится там по субаренде»,— заметил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Его коллег Алексей Макаров поинтересовался, почему закон предусматривает в качестве наказания в том числе «предупреждение», а не только штрафы. Константин Сухенко назвал «предупреждение» гуманным наказанием, при котором «участник рынка может исправить ситуацию».

Председатель парламента Александр Бельский заметил, как комитет по контролю за имуществом (ККИ) «гуманно» ведет себя с ларьком возле Садовой улицы и Невского проспекта. «Я два года уже спрашиваю, Михаил Дмитриевич [Сергеев, врио председателя ККИ], как там у нас ларек возле Садовой и Невского. Все стоит? Теперь вейпами хоть не торгует, уже чем-то другим. Наверное надо им предупреждение еще сделать? Гуманнее как-то, а то вы что-то жестите там, я смотрю»,— иронично высказался господин Бельский.

Михаилу Сергееву досталось и за не до конца снесенный торговый центр «МаксиСопот» у станции метро «Приморская». В конце июля 2025 года комитет заявил, что ТЦ стоит незаконно, и начал демонтаж, однако арендатор городской земли подал в суд и снос приостановили. Здание огородили и оставили полуразрушенным. Депутат Константин Чебыкин («Единая Россия») заметил, что территория возле метро теперь выглядит «как после бомбежки».

«Вы просто развалили в центре города, у выхода из метро кусок здания и ушли в суды? Вы, когда принимаете решение, чем руководствуетесь? Или вы думали, что с вами не будут судиться? Население должно терпеть то, что там творится? Вы хорошо делаете и потом прячетесь за спину губернатора. Стыдно должно быть за это», — высказал Александр Бельский Михаилу Сергееву.

Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, в скольких ситуациях комитет сейчас находит собственников павильонов и как закон изменит ситуацию. Михаил Сергеев заявил, что в прошлом году всего было выписано около 400 постановлений, из которых в 70% случаев смогли установить первоначального владельца.

Несмотря на активное обсуждение законопроект, депутаты поддержали инициативу единогласно.

Подробнее об инициативе Смольного — в материале «Ъ Северо-Запад» «У киосков ищут крышу».

Надежда Ярмула