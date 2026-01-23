Около 600 мигрантов доставили в отделения полиции после рейда в сети «Перекресток»

Петербургская полиция занялась масштабной проверкой деятельности торговой сети «Перекресток» после трагического инцидента с гибелью посетителя, сообщает «Фонтанка». Как рассказал изданию заместитель начальника Управления охраны общественного порядка Андрей Кириллов, во всех 139 магазинах в Петербурге и Ленобласти были проведены внеплановые проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правоохранительные органы совместно с Росгвардией проверили документы 1360 сотрудников, 631 из которых оказались трудовыми мигрантами. В результате 580 иностранных специалистов доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Причиной тому стала трагедия в ТРК «Сити Молл», случившаяся 21 января. Охрана заподозрила в краже 24-летнего посетителя магазина. Один из секьюрити набросился на молодого человека и начал душить. Смерть наступила от асфиксии. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Андрей Маркелов