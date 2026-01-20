В программу газификации Ленобласти инвестируют более 34 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве для реализации программы газификации региона на 2026-2030 годы. Объем инвестиций составляет 34,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Программа предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах. «Газпром» построит межпоселковые и газораспределительные газопроводы в 15 районах области. В том числе сетевой газ впервые придет в города Высоцк и Приморск.

В настоящее время «Газпром» ведет сооружение пяти межпоселковых газопроводов. Они позволят привести газ в 21 сельский населенный пункт Волховского, Всеволожского, Кировского, Ломоносовского и Приозерского районов.

Предыдущая программа газификации Ленобласти была рассчитана на 2021-2025 годы. На нее выделялось 38,3 млрд рублей. Кроме этого, в 47 регионе реализуется программа догазификации. К настоящему времени в области заключено 53,6 тыс. договоров на подведение газовых сетей к границам участков граждан. Исполнено 46,6 тыс. (87%) договоров. Газифицированы 31,6 тыс. домовладений. Ранее губернатор Дрозденко сообщил о сохранении субсидии на газификацию частных домов, размер которой составляет 180-300 млн рублей.

Александра Тен