Стали известны подробности гибели петербуржца с баллончиком в ТРК «Сити Молл»

Полиция раскрыла детали гибели 24-летнего молодого человека в торговом комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент случился 21 января около восьми часов вечера.

Охранники магазина заподозрили петербуржца в краже, после чего между ними возник словесный конфликт. Он быстро перерос в драку, в ходе которой молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону оппонентов.

После конфликта ему резко стало плохо. Петербуржца доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не смогли. Полицейские задержали на месте происшествия 19 и 64-летнего охранников, а также 18-летнего работника клининга.

Еще один участник драки — 32-летний сотрудник охранной организации — скрылся с места и был объявлен в розыск. Задержанных доставили в отдел, где на них составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, СК проводит доследственную проверку.

Андрей Маркелов