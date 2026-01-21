Ресторанный бизнес проводил эпоху

В среду, 21 января, в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове простились с сооснователем бренда Ginza Project Вадимом Лапиным. Он скончался 16 января на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. У руля созданного им холдинга, объединяющего более 150 проектов по всему миру, теперь стоит его сын Марк. Как господин Лапин пришел к бизнесу и успешно масштабировал его — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с основателем ресторанного бренда Ginza Project Вадимом Лапиным в храме Смоленской иконы Божией Матери

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Церемония прощания с основателем ресторанного бренда Ginza Project Вадимом Лапиным в храме Смоленской иконы Божией Матери

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проводить в последний путь предпринимателя собралось более 200 человек. Среди них его коллеги по бизнесу, предприниматели, рестораторы. Также церемонию прощания посетили режиссер Александр Сокуров, депутат Госдумы Михаил Романов и глава Агентства журналистских новостей (АЖУР) Евгений Вышенков. Как поделились собравшиеся коллеги по Ginza с корреспондентом «Ъ Северо-Запад», господин Лапин был одним из первых рестораторов в России и всегда был искренен и добр к своим сотрудникам. По их словам, в последние месяцы бизнесмен не появлялся на публике из-за ухудшения состояния, а про проблемы со здоровьем близкие были наслышаны давно. На похоронах присутствовали жена предпринимателя Ксения и его сын Марк Лапин, который возглавил компанию.

Режиссер Александр Сокуров Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Ресторатор Леонид Гарбар (в центре) и депутат Государственной думы Михаил Романов (справа) Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Сооснователь холдинга «Адамант» Евгений Гуревич Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Сын Вадима Лапина, Марк (в центре), во время церемонии прощания Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Холдинг Ginza Project был создан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Основатели — Вадим Лапин и Дмитрий Сергеев. В управлении компании более 150 проектов (рестораны, кафе, бортовой кейтеринг, апартаменты) в Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле и других городах. Наиболее известные заведения — Даниловский рынок, рестораны Sixty, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», Obed Bufet. Сеть «Мари Vanna» представлена в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Вадим Лапин родился в Ленинграде в 1963 году. В 1990-е, после учебы в Ленинградском инженерно-экономическом институте, он начал свой бизнес-путь с доставки продуктов из Европы. В 1995 году он перешел в вещевой ритейл, войдя в узкий круг первых импортеров премиальной итальянской обуви и одежды (Prada, Dolce & Gabbana, Gucci) в Петербург. В этот период познакомился с Дмитрием Сергеевым, который сдавал ему в аренду помещение на Невском проспекте под премиум-магазин. Позже, в 2003 году, они приняли совместное решение открыть ресторан Ginza на Аптекарском проспекте. «Фишкой» нового заведения стала японская кухня, которая, как рассказывал господин Лапин, тогда стала жутко популярна в Москве. Эту идею бизнес-партнеру предложил Дмитрий Сергеев.

Два будущих владельца Ginza Project не знали о ресторанном бизнесе буквально ничего. В итоге персонал для японской кухни они пригласили из Москвы и, кроме того, решили не экономить на продуктах и сделать качественный сервис, удивляющий неискушенную публику. Так, Ginza стала, можно сказать, элитным рестораном, которых в Петербурге тогда было немного. В том числе проект задавал тренды: бизнесмены ввели моду на ухоженные летние веранды ресторанов. В 2005 году они открыли караоке-кафе «Джельсомино» — первое в Петербурге заведение подобного формата. Они предлагали новшества: бесплатный вход, но плата за песню, живая музыка и танцы персонала. Весной 2007 года группа предприняла попытку выйти в клубный сегмент, открыв танцевальный клуб Arena. Однако уже к июню 2009 года проект был свернут. По мнению участников рынка, причинами стали высокая стоимость аренды и непрофильность актива для ресторанного холдинга. Параллельно был запущен проект «Япоша» (первоначально «Япошка») — сеть демократичных кафе, сочетающих японскую кухню с европейскими и русскими блюдами.

В 2007 году холдинг Вадима Лапина и Дмитрия Сергеева открыл ресторан «Мари Vanna». Это был концепт ресторана-квартиры, куда, по слухам, можно было попасть только с ключом и если знаешь адрес, ведь вывески у него не было. Успех пришел из-за обсуждений проекта в прессе и в бизнес-сообществе. В июле 2009 года на Садовой улице открылось новое демократичное заведение «Бегемот». Также были открыты рестораны «На речке» и теплоход «Волга-Волга». В 2009 году Ginza Project предприняла попытку выйти в премиальный ритейл, проявив интерес к аренде знакового здания «Елисеевского» магазина на Невском проспекте. Планировалось разместить там гастрономический бутик и ресторан. Однако интерес к объекту также проявила и сеть «Перекресток», тогда право аренды выставили на торги после судебных разбирательств с прежним арендатором. Победителем торгов в итоге стали структуры покойного предпринимателя Евгения Пригожина.

Окрепнув в Петербурге, Ginza Project начала активную экспансию в Москву. Первым самостоятельным проектом в столице стал караоке-клуб «Джельсомино». В 2009 году, объединившись с другой командой, они открыли «Prado кафе». Тогда же «Мари Vanna» открылась в Москве. В 2009 году, решив выйти на петербургскую сцену, Аркадий Новиков выбрал в партнеры Ginza Project. Вместе они сделали итальянский ресторан Francesco. В июне 2010 года совместно с Ксенией Собчак была создана сеть сэндвич-кафе «Бублик». Каждой из трех сторон принадлежало по 33%. Планировалось создать сеть из 50 заведений за три года. В феврале 2011 года Ginza Project стала вторым франчайзи в России международной сети Burger King, получив право открывать рестораны как в Москве, так и в Петербурге. В декабре 2010 года совместно с певцом Григорием Лепсом был открыт караоке-бар Leps Bar с планами создания сети из 10–20 заведений. Ранее с Иваном Ургантом и Александром Цекало был запущен ресторан «The Сад», с Тиной Канделаки — «Тинатин», с братьями Крестовскими (музыкальный коллектив Uma2rman) — «Джон-Джоли». В июле 2011 года группа получила в управление весь общепит в московском Парке Горького, консолидировав под своим контролем четыре ресторана. Параллельно развивалось премиальное направление. В июне 2011 года в Москве открылась итальянская остерия «Дом Карла» во главе с шефом Карло Греку.

Холдинг вышел на международный уровень, открыв рестораны в Нью-Йорке («Мари Vanna»), Лондоне, Баку, Батуми. Помимо ресторанного бизнеса, Ginza Project развивала другие направления: обслуживала круизы, открывала фитнес-клубы с аптеками, развивала гостиничное направление под брендом Ginza Hotels & Apartments, управляя сетью мини-отелей в Петербурге, Ростове-на-Дону и Тбилиси.

Бизнес-модель строилась на партнерских отношениях. Желающим работать под эгидой Ginza Project предлагалось вложиться 50 на 50 с последующим вычетом 20–30% от дохода ресторана в пользу холдинга за бренд и управление. К концу 2010-х годов под управлением группы находилось около 120 компаний. Такой рост не обошелся без трудностей: были неудачные проекты (например, ресторан «Царь» на Садовой, который полностью прогорел), судебные разбирательства с бывшими партнерами, а также попытки инициировать банкротство господина Лапина по отдельным долговым обязательствам, которые в итоге были урегулированы.

В последние годы Вадим Лапин, боровшийся с онкологическим заболеванием, начал процесс передачи дел. Еще в 2018 году он передал своему сыну Марку Лапину доли в 38 компаниях холдинга. Марк в 2021 году успешно дебютировал с рестораном Grecco, который был признан лучшим рестораном года. К 2026 году структура управления холдингом была выстроена следующим образом: 50% ключевой управляющей компании ООО «Гинза Проджект Груп» принадлежало Дмитрию Сергееву, 50% — Марку Лапину.

Полина Пучкова