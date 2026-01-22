СКР возбудил дело после гибели посетителя «Сити Молла» из-за драки с охранником

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) по факту гибели 24-летнего молодого человека, подравшегося с охраной магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР.

Накануне около 20:00 охранники магазина заподозрили посетителя в краже, после чего между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону оппонентов.

После конфликта петербуржца доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не смогли. На месте происшествия 19 и 64-летнего охранников, а также 18-летнего работника клининга.

Еще один участник драки — 32-летний сотрудник охранной организации — скрылся с и был объявлен в розыск. Городская прокуратура начала проверку ЧОП, обеспечивавшего безопасность магазина.

Артемий Чулков