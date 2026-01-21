У киосков ищут крышу

В Смольном предлагают ввести штрафы для предпринимателей, которые незаконно размещают на улицах Петербурга ларьки, а затем сдают их в аренду другим продавцам. По статистике правительства, в 50% случаев к административной ответственности за незаконную торговлю привлекают арендаторов. При этом предприниматель, который установил киоск и ежемесячно получает с него прибыль, остается безнаказанным. Именно эту неточность решили устранить в городском правительстве: соответствующий законопроект депутаты Заксобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Депутаты петербургского парламента на пленарном заседании 21 января рассмотрят законопроект о введении штрафов для предпринимателей, которые незаконно установили нестационарный торговый объект (НТО) в разрешенном месте или не снесли НТО после расторжения договора и исключения территории из схемы размещения. С соответствующей инициативой в Заксобрание вышло городское правительство, изменения планируют внести в закон «Об административных правонарушениях Санкт-Петербурга».

В пояснительной записке авторы инициативы объясняют, что зачастую такие предприниматели не используют НТО (ларьки, киоски, трейлеры) для торговли, а сдают их в аренду. Во время проверки за незаконную торговлю в 50% случаев штрафуют фактических торговцев — арендаторов, а арендодатель никакой ответственности не несет.

В 2022 году таких случаев было 217 из 437, в 2023-м — 204 из 465, в 2024-м — 269 из 542, в 2025 году, по данным на 13 октября: 237 из 339, приводит статистику комитет по контролю за имуществом.

Согласно нынешнему закону, административная ответственность наступает за «реализацию товаров» в местах, не предназначенных для торговли, или если предприниматель разместил киоск в разрешенном месте, но не заключил с городом договор. В таком случае продавцу выписывают либо предупреждение, либо штраф: физическим лицам — от 4 до 5 тыс. рублей, должностным — от 5 до 15 тыс., юридическим — от 50 до 200 тыс. В Петербурге законность установки НТО проверяют, например, комитет по контролю за имущество и Государственная административно-техническая инспекция.

Законопроект предполагает, что штрафовать теперь будут также за размещение НТО и дальнейшее их использование в разрешенных местах без договора с городом. Принятие документа в правительстве мотивируют «профилактикой административных правонарушений, защитой экономических интересов Петербурга, а также нивелирования конкурентного преимущества нарушителей перед добросовестными предпринимателями». Размер штрафа варьируется от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 40 тыс. для должностных, от 50 до 200 тыс. для юридических.

«Сейчас за незаконное занятие земельного участка ответственность несет только торговец, который по факту может даже и не знать, заключен ли между владельцем ларька договор с городом или этот договор уже не действует. Получалось так, что реальный нарушитель к ответственности не привлекается. Законопроектом этот пробел устраняется: вводится административная ответственность как раз для того, кто этот ларек установил и сдал его в аренду, не имея на то правовых оснований»,— объясняет задумку депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Удастся ли найти «первоисточник» нарушения и получит ли при этом штраф продавец, остается вопросом. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова намерена задать их во время рассмотрения законопроекта в ЗакСе. Пока госпожа Иванова предполагает, что штрафовать будут и продавца, и установщика НТО, «если такого найдут».

«Законопроект касается только тех объектов, которые стоят незаконно. То есть либо с так называемым владельцев давным-давно расторгли договор аренды, либо его вообще не было. Иногда бывают случаи, когда договор закончился или его расторгли, но предприниматель не предупредил об этом субарендатора. Тогда тот оказывается в ситуации, когда он не в курсе, что он работает незаконно. Этот законопроект нужен для того, чтобы пресекать таких "предпринимателей", которые не предупреждают и сдают в аренду объекты незаконно»,— добавляет госпожа Иванова.

Тема НТО заботит городских чиновников и депутатов не в первый раз. Еще в феврале прошлого года петербургские парламентарии разработали федеральной законопроект об урегулировании правил размещения ларьков и киосков. Так, в городском парламенте предложили согласовывать установку торговых ларьков исключительно на основании городской схемы размещения точек продажи, даже если речь идет о частных территориях. Несогласованные объекты будут сносить без суда. Документ прошел первое чтение в ЗакСе и пока не рассматривался во втором.

Надежда Ярмула, Матвей Маслов