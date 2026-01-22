Басманный суд оставил в СИЗО экс-главу петербургского ЦУР Елену Никитину

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для бывшей главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в особо крупной растрате и легализации средств (ч. 4 ст. 160 т ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), выделенных на продвижение Смольного, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Медиаменеджер была задержана в октябре минувшего года и этапирована в Москву. Там по решению суда она была помещена в СИЗО. Вместе с ней были арестованы заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат.

Другие фигуранты — депутат петербургского ЗакСа Александр Малькевич и президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокар (муж Елены Никитиной) — избежали заключения под стражу. Первый получил запрет определенных действий, второй — домашний арест.

Следствие утверждает, что в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР) под руководством господина Малькевича заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева. Исполнители должны были размещать контент на ресурсах канала «Санкт-Петербург». Однако, полагает СКР, свою работу они не выполнили, предоставив фиктивные документы о якобы опубликованных материалах.

Подробности дела — в материале в материале «Ъ Северо-Запад» «ЦУР не меня».

Андрей Кучеров