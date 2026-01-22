По делам о взятках в ПАО «Россети Ленэнерго» задержали шесть человек

В рамках расследования дел о взятках, полученных сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго», задержаны шесть человек. Об сообщили в пресс-службе управления СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник СКР допрашивает подозреваемого в посредничестве в передаче взяток сотрудникам ПАО «Россети Ленэнерго»

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

Дела по факту получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) возбуждены в отношении замначальника Сертоловского района электрических сетей и ведущего специалиста отдела подготовки ТУ и ТЗ службы технологического присоединения. Также расследуются дела в отношении 37-летнего взяткодателя (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и посредника (п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) — Леонида Иващенко.

Предварительное следствие установило, что замначалика Сертоловского района электросетей с февраля по апрель 2025 года получил от посредника взятку в размере 350 тысяч рублей за ускорение установки приборов учета на объекте во Всеволожском районе.

Другие сотрудники организации получили от посредника взятки от 190 до 432 тысяч рублей за сокращение сроков процедур допуска счетчиков, подключения энергопринимающих устройств объектов и присоединения к сетевому сооружению, а содействие в получении приоритетной точки присоединения объектов.

Накануне экономическая по местам проживания фигурантов, а также в офисе и в служебных помещениях «Россетей Ленэнерго» прошли обыски.

Леониду Иващенко Приморский райсуд назначил домашний арест по обвинению в том, что он способствовал достижению соглашения о двух взятках — на суммы 350 тыс. рублей и 190 тыс. рублей — и лично передал их, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Судя по видеоролику допроса, опубликованному СКР, фигурант признал вину.

Артемий Чулков