Смерть посетителя в ТРК «Сити Молл» толкнула охранника на побег в Узбекистан

Подозреваемый в смерти посетителя торгового центра «Сити Молл» 32-летний иностранец покинул Петербург, вылетев в Узбекистан, сообщает «Фонтанка». Гражданин Узбекистана, работавший охранником в «Перекрестке», сел на один из рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways из Пулково днем 22 января.

Задержать беглеца не удалось из-за сбоя в межведомственном взаимодействии. По предварительным данным, авиакомпания с опозданием уведомила министерство транспорта России, а информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти поступила представителям перевозчика лишь через несколько часов после вылета. Причинами случившегося сейчас занимается городская прокуратура.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что причиной гибели 24-летнего молодого человека, подравшегося с охраной магазина «Перекресток» на Коломяжском проспекте, стала асфиксия. В связи этим, действия охранников квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц. СК ранее утверждал, что подозреваемые были задержаны.

Андрей Маркелов