В Петербурге после пяти лет реконструкции открыт новый Концертный зал театра имени Шаляпина

Сегодня на Английской набережной,56 состоялось торжественное открытие Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина (до 2023 года — театр Мюзик-холл). Историческое здание, в котором до 1919 года располагалась англиканская церковь Иисуса Христа, было передано в управление культурной институции в 2016 году, а в начале 2021-го Главгосэкспертиза выдала разрешение на реконструкцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках работ центральный зал был приспособлен для концертов классической музыки. Проект реконструкции включал в себя работы по гидроизоляции и ремонту стен, сводов подвала и кровли, обустройству административных помещений и реконструкции главного зала. Кроме того, периметр стен был усилен поясом из швеллера. Работы были полностью профинансированы из городского бюджета. Стоимость реконструкции составила около 1 млрд рублей.

В новом концертном зале будут выступать симфонический оркестр «Северная Симфония» и камерный оркестр «Северная Симфониетта» под руководством маэстро и худрука театра Фабио Мастранджело, солисты и хор Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Жемчужиной репертуара, по обещаниям новых собственников площадки, станут концерты органной музыки. В музыкальных спектаклях концертного зала примут участие солисты мюзикла и балета театра.

Во время торжественного открытия были исполнены Симфония № 40 соль-минор (первая часть) Моцарта и фрагмент его оперы «Волшебная флейта», старинный танец хорнпайп из сюиты «Музыка на воде» Генделя, музыка Вивальди, Перселла и Вьерна, Мусоргского, Чеснокова и Цфасмана. Были представлены номера из мюзиклов «Вымыслы. Сказки Пушкина», «Призрак оперы» и др. Кульминацией праздничного вечера стало исполнение «Гимна Великому городу» Глиэра.

Андрей Ершов