Верфь «Пелла» приобрела контрольный пакет Производственно-строительной компании А1

Судостроительный холдинг «Пелла» расширил свой производственный комплекс, приобретя контрольный пакет Производственно-строительной компании А1 (ПСК-А1), специализирующейся на изготовлении строительных металлоконструкций для судов, сообщает «Деловой Петербург». Покупка была осуществлена через дочернюю структуру верфи — компанию «Интро-Пелла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Эта сделка — часть плана по развитию комплекса предприятий нашего холдинга», — подчеркнул заместитель гендиректора «Пеллы» Сергей Иванов.

По словам топ-менеджера, ПСК-А1 займется общестроительными и отделочными работами на судах, дополнив деятельность другой «дочки» холдинга — ООО «Рекордстрой». Отметим, что 80% долей указанной выше организации перешли «Пелле» еще в конце ноября. Продавцами выступили частные лица: генеральный директор компании Дмитрий Борисов, Олег Билецкий и Николай Мельник, который также руководит «Рекордстроем».

После сделки господин Борисов полностью вышел из капитала компании, но сохранил пост директора, а доля каждого из двух оставшихся прежних владельцев сократилась до 10%. По словам экспертов, приобретение бизнеса через покупку долей в юридическом лице, а не отдельных активов, является распространенной практикой.

Андрей Маркелов