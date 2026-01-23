В Петербурге создали рабочую группу по ограничению продажи вейпов

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга начала работу специальная комиссия, которая займется подготовкой мер по ограничению или полному запрету продажи электронных сигарет и вейпов. Первое заседание запланировано уже на понедельник, 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский, в состав рабочей группы вошли представители профильных комитетов городской администрации, правоохранительных органов, а также эксперты и общественные активисты. Господин Бельский подчеркнул, что существующих мер по запрету продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним недостаточно.

«Пора сделать следующий шаг. Будет ли это полный запрет или максимально строгие ограничения на торговлю, рассмотрим с привлечением широкого круга специалистов», — сказал спикер парламента.

Ожидается, что после проработки вопросы будут вынесены на общественные обсуждения. Петербург может стать одним из первых регионов, который использует новые полномочия, предоставляемые законопроектом о регулировании оборота вейпов.

Ранее на федеральном уровне обсуждалась возможность предоставления регионам права самостоятельно запрещать продажу электронных сигарет. Депутаты петербургского парламента уже заявили о готовности ввести такие ограничения в случае принятия соответствующего федерального закона.

Андрей Маркелов