Суд арестовал имущество типографии «Печатня» по иску о национализации

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры по делу о национализации петербургского производителя бумажных и картонных изделий — ООО «Типография „Печатня“». Арестованы активы компании и имущество ее владельца Ирины Рудени, предпринимательнице также запрещен выезд из России. На материалы в картотеке арбитражных дел обратил внимание РБК.

Фото: Сайт типографии «Печатня»

Иск подала Генеральная прокуратура РФ. Надзорное ведомство требует признать недействительным договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Типография „Печатня“» от 4 декабря 2023 года, заключенный между компанией Werdelia Holdings Limited и Ириной Руденей. В качестве последствий Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% долей общества, а также солидарно взыскать с Werdelia Holdings Limited и двух физических лиц 1,1 млрд рублей, полученных от сделки.

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащие Ирине Рудене, экс-владельцу компании Александру Тимохину и Людмиле Тимохиной.

Кроме того, арестованы денежные средства ООО «Типография „Печатня“» на счетах в банках с оговоренными исключениями. Компании разрешено осуществлять платежи по действующим кредитным договорам с российскими банками, рассчитываться с контрагентами по договорам, обеспечивающим непрерывность текущей деятельности, выплачивать заработную плату и перечислять налоги и иные обязательные платежи. Также под арест попали иное имущество и ценности общества, доли в уставных капиталах и ценные бумаги.

Органам управления «Печатни» запрещено принимать решения о реорганизации и ликвидации, распределении прибыли и выплате дивидендов, открытии новых банковских счетов, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы. Федеральной налоговой службе запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены состава участников и руководства ООО, за исключением действий по заявлениям Росимущества.

Росреестру и его территориальным органам запрещено осуществлять регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих Ирине Рудене, Александру Тимохину, Людмиле Тимохиной и ООО «Типография „Печатня“».

Арбитражный суд принял иск к производству и назначил предварительное и основное судебные заседания на 13 февраля 2026 года.

Артемий Чулков