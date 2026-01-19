КСП проверит обоснованность тарифа на проезд в метрополитене Петербурга

Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга начала проверку СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и его профильного регулятора — городского комитета по транспорту. Проверочные мероприятия позволят, в числе прочего, дать оценку обоснованности действующей стоимости проезда, сообщили в ведомстве.

КСП намерена оценить, устранены ли ранее выявленные нарушения, в том числе недостатки оформления прав на земелю и аренду имущества, а также случаи завышения начальной цены госконтрактов.

Отдельно инспекторы проанализируют, насколько эффективно и по назначению используются бюджетные субсидии на компенсацию затрат по перевозке пассажиров и провозу багажа по регулируемому тарифу.

По данным палаты, метрополитен ежедневно перевозит около 2 млн пассажиров. В 2024 году предприятие получило из бюджета Петербурга более 41 млрд рублей, его выручка превысила 66 млрд рублей, чистая прибыль — 4 млрд рублей.

Как отметили в КСП, это третье контрольное мероприятие в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» за последние годы. Работу комиссии координирует заместитель председателя КСП Юлия Русакова.

Артемий Чулков