В Мурманской области ввели режим ЧС из-за блэкаута

В Мурманской области введен режим чрезвыйчайно ситуации в связи с с затяжным характером аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Монтаж новых опор ЛЭП в Мурманской области

Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса Монтаж новых опор ЛЭП в Мурманской области

Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса

«Для жителей региона введение режима ЧС не влечёт изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний. Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ»,— заявил господин Чибис.

По словам губернатора, специалисты ПАО «Россети» работают в круглосуточном режиме. Идет монтаж новых опор ЛЭП, доставленных из Ленинградской области и Карелии. В нем принимают участие бригады рабочих из этих регионов. Чиновник отметил, что восстановление сетей осложняется рельефом местности и тяжелыми погодными условиями: сильным морозом, ветром, туманом а также обледенением опор и линий электропередач.

23 января примерно в 7 км от Мурманска в направлении городского округа Североморск-3 произошло разрушение пяти опор ЛЭП, из-за чего часть жителей Мурманска и Североморска остались без света, отопления и горячей воды. 25 января электроснабжение некоторых домов восстановилось, около 10:00 его вновь отключили. Накануне Андрей Чибис пообещал полностью восстановить электроснабжение в течение суток.

Сейчас, по информации ПАО «Россети», электричество подают по специальному графику с чередованием включений и отключений раз в четыре-пять часов.

По данным администрации Мурманска, в городе работают 19 мест помощи жителям: точки раздачи продуктов первой необходимости, а также пункты обогрева, подзарядки электронных устройств, полевые кухни.

Управление СКР по региону возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). По данным ведомства, две из поврежденных опор ЛЭП функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации объектов составляет 40 лет, после чего они должны подвергаться техническому освидетельствованию каждые пять лет. Следствие проверит сроки и качество освидетельствований.

«В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено. В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию»,— говорится в публикации ведомства.

Артемий Чулков