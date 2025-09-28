Главные новости за неделю 22 – 28 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Надзорное ведомство считает, что федерация профсоюзов и ректор вуза Александр Запесоцкий незаконно перевели его деятельность на коммерческую основу, легализовав незаконный захват публичной собственности на имущество СПбГУП. На него был наложен арест. Сам господин Запесоцкий намеревался ответить на вопросы об иске, однако затем его пресс-конференцию отменили из-за отъезда ректора в Москву. В Генпрокуратуре заявили, что он намерен оказать давление на суд через СМИ и привлечь студентов к несогласованным протестным акциям, и потребовали временно отстранить Александра Запесоцкого от руководства вузом.

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга одобрила законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в электричках в границах города. По расчетам городского комитета по транспорту, размер субсидии в 2026 году составит 800 млн рублей. Авторы инициативы утверждают, что после установления единого тарифа годовой пассажиропоток на железнодорожном транспорте внутри Петербурга может вырасти с 48 до 180 млн человек.

Сбежавший из здания Кронштадтского райсуда бывший замглавы управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян покончил с собой в здании консульства Армении. Днем в среду, 24 сентября, дипведомство не осуществляло прием граждан, у здания дежурила скорая, внутри работали правоохранители. Позднее появилась информация, что следователей якобы попросили покинуть территорию консульства, но в СКР слухи о недопуске к телу Авакяна опровергли. Ближе к концу дня эксперты-криминалисты подтвердили его смерть. Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ-СПб».

Президент РФ Владимир Путин снял с занимаемой должности полпреда президента по СЗФО Александра Гуцана и назначил его генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ появился на сайте Кремля 24 сентября. Кандидатуру господина Гуцана ранее утвердил Совет Федерации. Теперь уже экс-полпред президента по Северо-Западу поблагодарил главу государства за оказанное доверие и назвал большой честью возглавить Генпрокуратуру РФ. Занимавший до того этот пост Игорь Краснов в свою очередь возглавил Верховный суд РФ.

С 09:00 четверга, 25 сентября, в Петербурге началось периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение выпустил комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Как пояснили в Смольном, решение приняли в связи с понижением температуры воздуха в городе. Ресурсоснабжающим организациям было предписано в первоочередном порядке начать подачу тепла в дошкольные и средние образовательные учреждения, объекты здравоохранения и социальной защиты.

Александр Дрозденко в четвертый раз вступил в должность губернатора Ленинградской области. Церемония прошла в доме правительства региона. На выборах 12-14 сентября 2025 года господин Дрозденко набрал 84,21% голосов избирателей. После инаугурации 25 сентября он заявил, что правительство Ленобласти изменится не менее чем на 30%. Такие же изменения произойдут в руководстве профильных комитетов. Имена тех, кто будет уволен, Александр Дрозденко не назвал. Подробнее о его очередном переизбрании — в репортаже «Ъ-СПб».

Под окнами гостиницы в Шереметьево нашли тело человека, предположительно опознанного как экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Никаких официальных подробностей пока не поступало. Господин Федотов ранее возглавил КРТИ вместо Андрея Левакина, который в декабре 2023 года стал фигурантом уголовного дела о расходовании средств на строительство станции метро «Путиловская». В апреле 2024 года Александр Федотов ушел с должности по собственному желанию.

Большой драматический театр (БДТ) имени Г.А. Товстоногова исключил из репертуара спектакль «Лето одного года» с народными артистами СССР Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили. «Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам»,— говорится в сообщении театра. Предположительно, исключение спектакля из репертуара связано с преклонным возрастом занятых в нем актеров.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курировавший экономическую политику Смольного, стал первым заместителем художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующая публикация появилась на сайте театра 26 сентября. В прошлом году стало известно, что господин Елин продал петербургскому АО «Инженерный центр судостроения» свою долю 17% московского ООО «ПромСистемы».

Не менее 19 человек насмерть отравились в Ленобласти после употребления суррогатного алкоголя. По обвинению в приготовлении и распространении контрафакта задержали и арестовали 78-летнего жителя Сланцевского района и его 61-летнюю знакомую, сотрудницу детского сада. Позднее стало известно, что количество фигурантов сразу по трем районам Ленобласти увеличилось до 14, все они были задержаны. В выходные региональные суды начали массово арестовывать обвиняемых. Подробности дела — в материале «Ъ-СПб».

Петербургский ФК «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Четыре из пяти забитых мячей забил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков. Еще один мяч провел форвард Александр Соболев. От лидировавших в таблице «Локомотива» и «Краснодара» петербуржцев теперь отделяет одно очко. Подробности прошедшего матча — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».