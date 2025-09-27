Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург» в 10-м туре РПЛ

«Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил «Оренбург» в матче 10 тура РПЛ. Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Четыре из пяти забитых мячей оформил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Форвард открыл счет на 22-й минуте игры, спустя 12 минут он оформил дубль. Третий мяч подопечные Сергея Семака реализовали усилиями Александра Соболева в середине второго тайма.

Не прошло и трех минут, как господин Глушенков вновь отличился, добив мяч в ворота после удара Андрея Мостового. После четырех голов «Зенит» бросил играть от слова совсем, чем и воспользовались гости.

На 83-й минуте Эмил Ценов воспользовался тем, что голкипер хозяев Денис Адамов не удержал мяч в руках. Спустя пять минут Владислав Камилов головой замкнул подачу арендованного у «Зенита» Ду Кейроса в штрафную.

Второй гол гостей мотивировал подопечных Сергея Семака, уже в компенсированное арбитром время петербуржцы убежали в быструю атаку, Максим Глушенков вновь был точен, перебросив вратаря уральцев Богдана Овсянникова — 5:2.

Таким образом «Зенит» набрал 19 очков и теперь отстает от лидирующих «Локомотива» и «Краснодара» всего на один балл. «Оренбург» по-прежнему остается в зоне стыковых матчей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 9-м туре сине-бело-голубые в гостях обыграли принципиального соперника в лице «Краснодара» со счетом 2:0. В той игре Глушенков отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Андрей Маркелов