Прокуроры занялись профсоюзным обучением

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Надзор считает, что Федерация независимых профсоюзов России оформила его в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использует его для личного обогащения.

Иск надзорного ведомства, инициированный генпрокурором России Игорем Красновым, 22 сентября подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчиками по нему названы Федерация независимых профсоюзов России и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, в качестве третьих лиц привлекаются в том числе ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

Как говорится в иске, надзорными мероприятиями было установлено, что профсоюзная школа в Ленинграде была создана в 1926 году, после многочисленных реорганизаций в 1973 году она стала Высшей профсоюзной школой культуры. В советское время государство профсоюзам права собственности на объекты школы не передавало. Последовавшие затем договоры по передаче имущества школы от одной профсоюзной организации другой, отмечает Генпрокуратура, являются ничтожными, что подтверждено решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1993 году на базе школы был создан Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), ректором которого был назначен Александр Запесоцкий, который с 1986 года работал на различных преподавательских должностях в профсоюзной школе и в 1990 году возглавил ее. Он знал, отмечает надзор, «что университет выполнял публично-значимые функции по обеспечению бесплатного образования членов объединений трудовых коллективов», однако руководство ФНПР и ректор отступили от установленного запрета на смену социального профиля учебного учреждения и перевели деятельность университета на коммерческую основу. «Продолжая действовать недобросовестно, руководство ФНПР и Запесоцкий А. С. в 2009–2014 годах инспирировали судебные разбирательства в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для легализации незаконного захвата публичной собственности»,— отмечает Генпрокуратура. При этом ФНПР скрыла от суда сведения о возведении объектов за государственный счет.

В суде должностные лица Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга меры по защите интересов государства не приняли, отмечается в иске. Впоследствии на основании судебных актов за ФНПР было незаконно, считает надзор, зарегистрировано право собственности на общежитие, учебные корпуса, танцевальный павильон, учебно-бытовой корпус с гостиницей, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную.

Имущество вуза, отмечается в иске, ректор «на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета».

Так, отмечает надзор, при ежегодной выручке учебного заведения от 0,5 млрд до 1 млрд руб., которая формируется за счет оплаты обучения учащимися, господин Запесоцкий декларирует убытки перед ФНС России, а также Министерством труда и социальной защиты России для получения государственного финансирования. С этой целью, указывает Генпрокуратура, он искусственно завышает непрофильные расходы СПбГУП на рекламу, закупку инвентаря, аренду помещений и оплату коммунальных услуг. Объем полученных из казны средств, по подсчетам надзорного ведомства, составил с 2012 года 3,2 млрд руб. Наряду с этим Александр Запесоцкий, как установил надзор, под видом непрофильного актива вывел в пользу своего сына Юрия принадлежащее СПбГУП здание площадью более 2 тыс. кв. м. А для сокрытия истинного выгодоприобретателя, говорится в иске, он привлек подконтрольную офшорную фирму Norris N.V. (Сейшельские острова), которой в 2000 году указанный объект был продан за 3,2 млн руб. при рыночной стоимости 200 млн руб. В 2008 году компания переоформила недвижимость на Юрия Запесоцкого, отмечается в иске, который в течение десяти лет извлекал прибыль от ее использования, а в 2018 году продал за 200 млн руб.

Кроме того, «злоупотребляя полномочиями ректора», господин Запесоцкий, по данным надзора, в период с 2007 по 2011 год на себя и сына как физических лиц под залог имущества университета в ПАО «Балтинвестбанк» и АКБ «Ланта-Банк» оформил кредиты на 813,6 млн руб. При этом долговые обязательства они не исполнили, полученными деньгами распорядились в личных целях. Займы выплачены СПбГУП за счет средств студентов, предназначенных для реализации образовательной деятельности, утверждает Генпрокуратура. А с 2020 по 2025 год ректор, по данным надзорного ведомства, заключил с аффилированными ему компаниями ООО «Невские технологии», ООО «ЛВ Медиа» фиктивные договоры аренды помещений под предлогом их использования в образовательных целях. Таким образом, говорится в иске, он завладел средствами СПбГУП в размере более 168 млн руб.

Также, используя свое положение, глава вуза, по данным надзора, в период с 2022 по 2025 год незаконно распорядился деньгами университета и предоставил займы своему сыну на сумму 48 млн руб.

Возникшие из-за этого расходы университета были покрыты за счет госсубсидий, а высвободившиеся средства в размере 670 млн руб. господин Запесоцкий, утверждает Генпрокуратура, незаконно изъял из образовательного учреждения и распорядился ими в личных целях: часть инвестировал в капитализацию своего бизнеса по управлению недвижимостью в Монако (S.C.I. Villa le Nid d’aigle) и Эстонии (Capatsiten OU), другую — на приобретение элитной недвижимости во Франции (дом стоимостью 291 млн руб.).

Генпрокуратура просит истребовать в собственность государства указанную в иске недвижимость учебного учреждения, а до принятия судом решения по иску в качестве обеспечительной меры наложить на нее арест.

Напомним, в ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Ленинградской федерации профсоюзов и передал государству право собственности на корпуса Николаевского дворца (Дворца труда).

