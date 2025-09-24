Бегство и смерть Бориса Авакяна. Главное

Экс-замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян за сутки стал главным ньюсмейкером в информационном пространстве. Сначала он сбежал из здания суда, где рассматривалось его дело, укрылся в консульстве Армении, а позднее был обнаружен там мертвым. Главное — в подборке «Ъ-СПб».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне, 23 сентября, Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда, где рассматривалось уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму более 4,2 млрд рублей. Как сообщили источники «Ъ-СПб», знакомые с ходом расследования, подсудимого доставили в суд в сопровождении военных, которые почти все время находились вместе с ним. В перерыве Авакян отпросился на перекур и скрылся.

Утром 24 сентября в СМИ появились сообщения о гибели экс-чиновника. Он якобы покончил с собой, закрывшись в уборной в здании консульства Республики Армения на Васильевском острове, где укрылся после побега с судебного заседания.

Днем в среду дипведомство на Большом проспекте В.О., 57/15 не осуществляло прием граждан, у здания дежурила скорая, внутри работали правоохранители.

После обеда появилась информация, что следователей якобы попросили покинуть территорию консульства «после распоряжения Министерства иностранных дел».

Источники «Ъ-СПб» в правоохранительных органах слухи о недопуске к телу Авакяна опровергли, отметив, что сотрудники Следственного комитета РФ, включая криминалистов, продолжают работать в здании.

После 18:00 стало известно, что эксперты констатировали смерть Бориса Авакяна, уточнив, что специалисты ждут разрешения МИД Армении на ввоз тела в страну (официально территория дипмиссии является территорией иностранного государства. — «Ъ-СПб»).

В конце рабочего дня посол Армении в РФ Гурген Арсенян подтвердил самоубийство экс-чиновника Росреестра Авакяна. По словам дипломата, версия с убийством исключена.