Арестован третий фигурант дела об отравлениях суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области продолжается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения задержанным по подозрению в торговле суррогатным алкоголем, которая привела к массовой гибели местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в областной прокуратуре, в воскресенье, 28 сентября, в Сланцах был заключен под стражу третий фигурант дела — 54-летний мужчина, которого обвиняют в закупке, перевозке и сбыте контрафактного алкоголя на территории Сланцевского района.

Согласившись с позицией надзорного ведомства, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 ноября.

По последним данным, от отравления метиловым спиртом в Ленобласти скончались 19 человек. Накануне Сланцевский суд арестовал двоих продавцов суррогатного алкоголя на месяц и 30 суток. В общей сложности по делу задержаны 14 фигурантов.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Андрей Цедрик