Количество погибших от суррогатного алкоголя под Сланцами возросло до 19

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе достигло 19 человек, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. Сотрудники правопорядка считают, что жертв может быть еще больше, если продажи спиртного были поставлены на поток.

Канистры с суррогатным алкоголем, который унес жизни 12 человек в Сланцевском районе Ленобласти

Инцидент случился в деревне Гостицы, 78-летний бутлегер, продававший суррогат односельчанам, задержан. Среди пострадавших — 75-летняя жена подозреваемого. По предварительным данным, сырье для спиртного пенсионеру поставляла сотрудница местного детсада.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Сланцевского района Ленобласти держит ситуацию на особом контроле.

Ранее «Ъ» сообщал, что в Сочи снесли печально известный Казачий рынок. Летом 2025 года там продавали суррогатную чачу, после употребления которой в разных регионах России погибли как минимум 10 человек.

Андрей Маркелов