Консульство Армении на Васильевском острове закрыли на день
Консульство Армении, расположенное в доме 57/15 на Большом проспекте Васильевского острова, не будет осуществлять прием граждан по консульским вопросам 24 сентября. Об этом стало известно «Ъ-СПб». Всех граждан с предварительной записью на сегодня примут 25 сентября.
Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», днем 24 сентября у здания консульства была замечена скорая, внутри работали криминалисты и сотрудники СКР. Официальных комментариев силовики не дают, но произошедшее ЧП косвенно подтверждают.
Вечером 23 сентября в туалете консульства нашли тело бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу Бориса Авакяна, который незадолго до этого сбежал из здания суда в Кронштадте.
Авакяна задержали 17 сентября в центре Петербурга. Бывший чиновник вместе с бизнесменом и экс-владельцем бутика Cartier Дмитрием Зарубиным проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей.
