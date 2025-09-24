Консульство Армении на Васильевском острове закрыли на день

Консульство Армении, расположенное в доме 57/15 на Большом проспекте Васильевского острова, не будет осуществлять прием граждан по консульским вопросам 24 сентября. Об этом стало известно «Ъ-СПб». Всех граждан с предварительной записью на сегодня примут 25 сентября.

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», днем 24 сентября у здания консульства была замечена скорая, внутри работали криминалисты и сотрудники СКР. Официальных комментариев силовики не дают, но произошедшее ЧП косвенно подтверждают.

Вечером 23 сентября в туалете консульства нашли тело бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу Бориса Авакяна, который незадолго до этого сбежал из здания суда в Кронштадте.

Авакяна задержали 17 сентября в центре Петербурга. Бывший чиновник вместе с бизнесменом и экс-владельцем бутика Cartier Дмитрием Зарубиным проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей.

Подробнее о побеге бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу читайте в материале «Уклонист с большой буквы».

Андрей Маркелов, Андрей Цедрик